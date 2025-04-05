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Kültür

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Karadağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da ziyaretçilerle buluştu.

İsmail Özdemir, Ahmed Muharrem  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Karadağ'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgorica

Ziyaretçiler, Podgoritsa'nın Mitra Bakica Caddesi'nde açılan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, müzenin Balkanlar'daki ülkeleri dolaştığını belirterek, eğitici değerleri ön planda tuttuklarını, ziyaretçilere dönemin Çanakkale'sini aktarmak istediklerini söyledi.

Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada sergileniyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor. Ayrıca, dijital gösteriler de sunuluyor.

Podgoritsa'dan sonra Rojaye kentine gidecek mobil müze, rotasına diğer Balkan ülkeleriyle de devam edecek.

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