Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,355.20
BTC/USDT
108,581.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuşuyor.
logo
Kültür

Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hamidiye Tabyaları'ndaki Hangar'da düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin büyük marka olma yolunda ilerlediğini, 8 ay boyunca 20 ilde 400'ün üzerinde etkinliği olan dünyada böyle bir programın bulunmadığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınırların sadece cephelerle, toprak korunmasıyla değil, aynı zamanda kültürel emperyalizmle mücadeleyle de olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Türkiye Kültür Yolu çalışması, adı festival. Festival aynı zamanda aslında 'bayram' demek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun öğrenilmesi, anlaşılması, geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor. Kültür ekonomisi, turizm ve pek çok potansiyeli bir araya getiriyor. Aynı zamanda da geçmişten gelen deneyimlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Dolu dolu bir etkinlik haftası olacak Çanakkale'de."

Vali Ömer Toraman da Çanakkale'nin 86 milyonun yüreğinin ortak attığı bir coğrafya olduğunu dile getirerek, burada yakılan özgürlük ateşinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük meydan muharebesiyle kesin zaferle neticelendirildiğini bildirdi.

Kültür Yolu Festivali'nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiğini ve önemli marka haline geldiğini belirten Toraman, "Bu festivalin Çanakkale ayağında büyük sahiplenme ve memnuniyet olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu ortamı sağladığı için Sayın Bakanımızın şahsında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bu yıl 5'incisi düzenlenen festival dolayısıyla kent halkının çok mutlu olduğunu vurguladı.

Bu festivalle otellerin dolmaya başladığını, kentte faaliyet gösteren işletmelerin memnun olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale'de bu hafta çok güzel şeyler olacak. Konser, opera, tiyatro, söyleşi etkinlikleriyle tam bir festival olacak. Hem Tarihi Alan Başkanlığımız adına hem de Çanakkaleli bir fert olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, daha sonra Hangar'da açılan Beste Gürsu'nun "Medeniyetlerin Mirası" ile Emre Sefer'in "Sır" adlı sergilerini gezdi.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Festival, 7 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu” şiarımızı tüm katmanlarıyla hayata geçireceğiz
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı

Benzer haberler

Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 28 yeni sinema projesine 7 milyon 375 bin lira destek sağladı

"Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı

Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
117 yıllık tarihinde demir yolu ulaşımının merkezi olan Haydarpaşa bu kez sanatın da adresi olacak

117 yıllık tarihinde demir yolu ulaşımının merkezi olan Haydarpaşa bu kez sanatın da adresi olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet