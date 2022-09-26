Bosna Hersek'te "Sevdalinka-resim, söz ve ses" sergisi açıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel Boşnak şarkılarını konu alan "Sevdalinka-resim, söz ve ses" isimli serginin açılışı yapıldı.
Saraybosna
Bosna Hersek Ulusal Müze tarafından açılan sergide, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkaların Orta Çağ'dan günümüze gelişimi anlatılırken şarkıları tamamlayan enstrümanlar da sergilendi.
Sergi kapsamında saz eşliğinde çalınan birbirinden güzel sevda şarkıları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.