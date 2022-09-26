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Kültür

Bosna Hersek'te "Sevdalinka-resim, söz ve ses" sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel Boşnak şarkılarını konu alan "Sevdalinka-resim, söz ve ses" isimli serginin açılışı yapıldı.

Aldijana Hadzic, Lejla Biogradlija   | 26.09.2022
Bosna Hersek'te "Sevdalinka-resim, söz ve ses" sergisi açıldı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Bosna Hersek Ulusal Müze tarafından açılan sergide, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkaların Orta Çağ'dan günümüze gelişimi anlatılırken şarkıları tamamlayan enstrümanlar da sergilendi.

Sergi kapsamında saz eşliğinde çalınan birbirinden güzel sevda şarkıları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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