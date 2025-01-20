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Kültür

Bob Dylan'ın "Mr. Tambourine Man" şarkısının taslakları yarım milyon dolara alıcı buldu

Nobel Ödüllü ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın "Mr. Tambourine Man" şarkısının daktilo ile yazılmış taslakları açık artırmada yaklaşık 510 bin dolara satıldı.

Dilara Karataş  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Bob Dylan'ın "Mr. Tambourine Man" şarkısının taslakları yarım milyon dolara alıcı buldu

Ankara

ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen müzayedede, sanatçıya ait fotoğraflar, müzik notaları, gitar gibi yaklaşık 60 parça alıcıların beğenisine sunuldu.

Müzayedede 1965 tarihli Mr. Tambourine Man şarkısının daktiloyla yazılmış taslakları yoğun ilgiyle yaklaşık 510 bin dolara alıcı buldu.

Açık artırmada, Dylan'ın imzasını taşıyan 1968 tarihli yağlı boya tablo 260 bin dolara, 1983 model Fender markalı gitar ise 225 bin dolara satıldı.

Müzayede evi, açık artırmada hem yüz yüze hem de çevrim içi tekliflerle toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar elde edildiğini açıkladı.

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