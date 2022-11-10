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Kültür

"Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak

Lupita Nyong'o, Angela Bassett ve Letitia Wright'in başrollerinde oynadığı "Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak.

Melik Fırat Yücel   | 10.11.2022
"Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 film vizyona girecek.

Lupita Nyong'o, Angela Bassett ve Letitia Wright'in başrollerinde oynadığı "Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak.

Ryan Coogler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, aksiyon ve macera türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Queen Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırdır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizecektir."

"Klondike"

Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, TRT ortak yapımı "Klondike", Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan ve köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Birçok festivalden ödülle dönen filmin başrollerini Oksana Cherkashyna ile Evgeniy Efremov paylaştı.

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı film, Başka Sinema dağıtımıyla beyaz perdeye taşınacak.

"Tamirhane"

Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği "Tamirhane", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Merve Dizdar'ın başrollerinde oynadığı film, yetiştirme yurdunda birlikte büyüyen Yılmaz ile Müjdat'ın başından geçen olayları işliyor.

"Müstakbel Damat"

İlker Ayrık'ın yönetmenliğini üstlendiği "Müstakbel Damat" filminde, başrolleri Ayrık ile Erdal Özyağcılar ve Hande Soral paylaşıyor.

Komedi türündeki yapımın senaryosunu Serdar Fırat ile Serhat Sarı kaleme aldı.

Film, aniden evlilik kararı alan bir çiftin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın Animasyonları

Arkın Aktaç'ın yönettiği sevilen animasyon serisi Niloya'nın sinema filmi, Niloya ve arkadaşlarının oyun maceralarını odağına alıyor.

Andrey Korenkov ve Aleksey Tsitsilin yönetmenliğinde sinema perdesine taşınan "Karlar Kraliçesi ve Prenses", sakin bir kasabada hayatını devam ettiren Gerda ile Kai'nin, bir olaya çözüm bulmak için çıktıkları serüveni işliyor.

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