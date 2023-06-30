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Kültür

Bitlis'teki Nemrut Kalderası ve Krater Gölü için "Nemrut Eylem Planı" başlatılıyor

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nün "Ortak Akılla Nemrut Eylem Planı" çerçevesinde turizme kazandırılacağını belirtti.

Servet Taşdemir  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Bitlis'teki Nemrut Kalderası ve Krater Gölü için "Nemrut Eylem Planı" başlatılıyor Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Bölgede incelemelerde bulunan Bedirhanoğlu, gazetecilere, eşsiz doğasıyla Nemrut Krater Gölü'nün görülmesi gereken destinasyonların en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

İlgili kurum müdürleriyle bölgeyi gezdiklerini anlatan Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın en iyi şekilde değerlendirilmesiyle alakalı çalışmaların startını vereceğiz. Burada ciddi anlamda turist çekebileceğimiz bir potansiyel var. Turizm firmaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kesimlerle bir araya gelip bu doğa harikası yere yakışır bir şekilde 'Ortak Akılla Nemrut Eylem Planı' başlığı altında çalışmalar başlatacağız. Bu konuda alanında uzman arkadaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İlgili kurumlarımız ön hazırlıkları yapmaya başladılar. Tabii ki bu konuda sivil toplum kuruluşları, dernekler ve turizmcilerin fikir ve taleplerini göz önünde bulundurarak, hep birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz."

Bedirhanoğlu, Nemrut Dağı'nın, Van Gölü'ne bakan güney yamacına inşa edilen 2 bin 500 metre telesiyej hattına sahip Nemrut Kayak Tesisi ve turistik otel ile kafeteryanın da tekrar hizmete sunulması için çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Bölgeye gelen kayakseverlerin göl manzarasına karşı kayak yapma imkanı bulduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Telesiyejin tekrar aktive edilmesi ve kayak merkezinin hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı yine ilgili kurum müdürlerimizle konuştuk ve alanında uzman arkadaşlarımıza talimatları verdik. Onlar da bu konudaki ön hazırlık çalışmalarını yapacaklar. Bu turistik otel ile kayak merkezi de 'Nemrut Eylem Planı'na dahildir. Ayrıca, Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü'nde gençlik kamplarından, su sporlarına kadar çok sayıda faaliyetler de yaparak buradaki alan canlandırılabilir. İnşallah kısa sürede 'Ortak Akılla Nemrut Eylem Planı'nı başlatacağız." diye konuştu.

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