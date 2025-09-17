Dolar
Kültür

"Bi Umut" filmi, Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlık hikayesini beyazperdeye taşıyor

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan "Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da Türkiye genelinde vizyona girecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
"Bi Umut" filmi, Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlık hikayesini beyazperdeye taşıyor

İstanbul

Dijital Sanatlar, NBU ve Rumble iş birliğiyle hayata geçirilen filmin başrolünde Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar canlandırırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Leon Kemstach, Yüsra Geyik ve Hayat Van Eck yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Gökhan Arı'nın oturduğu filmin senaryosu ise Mustafa Uslu ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı.

Dram türündeki film, Türkiye'de ölümcül bir trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü sırada hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirlenemeyen, konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatıyor.

Antalya'da 2008 yılında trafik kazası sonrasında felç geçirip yatağa bağımlı hale gelen ve kamuoyunda "Umut Bebek" olarak tanınan gence koruyucu aile olan Gülsüm Kabadayı, Rusya'da birçok kez "kutsal kadın" ilan edilmişti.

"Bi Umut" filminin uluslararası gösterim yolculuğu için de hazırlıklar devam ediyor.

