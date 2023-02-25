Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,579.10
BTC/USDT
22,950.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi aldı

73. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü, Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi kazandı.

Erbil Başay   | 25.02.2023
Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi aldı

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

ABD'li yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen "Altın Ayı" ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" belgesel filmi layık görüldü. Film, Paris'te bir akıl hastanesindeki günlük hayatı anlatıyor.

En iyi başrol oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü "20.000 Species of Bees" adlı filmde 8 yaşındaki bir kızı oynayan İspanyol Sofia Otero'ya verildi.

En iyi yönetmen dalındaki "Gümüş Ayı" ödülünü "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel alırken, Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü.

En iyi belgesel dalında 40 bin avroluk ödülü Meksika'da bir dağ köyündeki hayatı anlatan Tatiana Huezo'nun yönetmenliğin yaptığı "The Echo" aldı.

16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

Festivalde 67 ülkeden 283 film gösterildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor
"Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı
Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Deprem bölgesinde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı
Gaziantep'te telefonunda terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi aldı

Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi aldı

Almanya'da Türk toplumunun depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor

Almanya’da yaşayan ödüllü oyuncu Meltem Kaptan: Her zaman oyuncu olmak istedim

Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması

Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması
Almanya Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği Leopard 2 tanklarının sayısını 18’e çıkardı

Almanya Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği Leopard 2 tanklarının sayısını 18’e çıkardı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet