Dolar
43.84
Euro
51.62
Altın
5,032.82
ETH/USDT
1,968.50
BTC/USDT
68,134.00
BIST 100
13,806.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Artvin Valiliğinde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu yaşıyor

Tekvando antrenörü Ömer Atuğ, 11 yaşındaki kızı Gülbilge Atuğ ile birlikte çıktığı tatamide altın madalya kazandı.

Zekeriya Karadavut  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu yaşıyor Fotoğraf: Hacı Özkan/AA

Aksaray

Çocuk yaşta tekvandoya başlayan 42 yaşındaki Atuğ, 2000-2001 yıllarında üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takım forması giydi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tekvandoya ara vermek zorunda kalan ve 2 kızının tekvando antrenörü olan Atuğ, 25 yıl aranın ardından Almanya'da 6-7 Şubat'ta düzenlenen 29. Uluslararası Avrupa Tekvando Çocuk Şampiyonası'nda baba-kız kategorisinde yarışmaya karar verdi.

Kızı Gülbilge Atuğ ile çıktığı tatamide rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takan Ömer Atuğ, AA muhabirine, kazandıkları başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporculuğun ardından antrenörlük yaptığını vurgulayan Atuğ, şöyle konuştu:

"25 yıldır antrenörlük hayatım devam ediyor. Birçok sporcu yetiştirdim. Almanya'daki şampiyona bizim için farklı bir tecrübe oldu. 12 ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı bir yarışmaydı. Baba kız, güzel performans sergileyerek müsabakaları kazandık, birinci olduk. Bu gururu yaşamak ayrıca mutlu etti. Sporculuk yıllarımı hatırladım, çok mutlu oldum. Özellikle kızımla aynı tatemide müsabakalara çıkmak çok güzel anı oldu."

"Babamla çalışmak çok güzel bir his"

Üç yıl önce Avrupa şampiyonu olan Gülbilge Atuğ ise babası ve ablası sayesinde tekvandoyla tanıştığını ifade etti.

Baba-kız yarışmanın çok farklı hissettirdiğini belirten Atuğ, şunları kaydetti:

"Zor bir kategoride olmama rağmen rakiplerim bana kolay geldi, hepsini yendim. Hem babamla yarıştığım kategoride hem de bireysel kategoride birinci oldum. Hedefim milli takıma girip, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında birinci olmak. Babamla çalışmak çok güzel bir his. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Böyle madalyalar alınca tüm zorluğu geçiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır
Karalahana çorbası
İstanbul'da ocak ayında istavrit hamsiden tahtını aldı
AK Parti ramazanda "gönül sofraları" kuracak, Gazze ve Suriye'yi de unutmayacak
Gaziantep mıcırık aşı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu yaşıyor

Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu yaşıyor

Türk ihracatçısının Avrupa rotası dijitalleşiyor

ECB'den JPMorgan'a 12,2 milyon avro "ağır ihmal" cezası

NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı

NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Bundesbank, Alman ekonomisinde büyümenin zayıf ivmeyle sürdüğünü bildirdi

Bundesbank, Alman ekonomisinde büyümenin zayıf ivmeyle sürdüğünü bildirdi
NATO, Türkiye'nin "Steadfast Dart 26" tatbikatındaki güçlü varlığından memnun

NATO, Türkiye'nin "Steadfast Dart 26" tatbikatındaki güçlü varlığından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet