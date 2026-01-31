Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
83,052.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor -VTR-
logo
Kültür

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

Doğu Karadeniz'in önemli sıradağlarından Soğanlı Dağları'nda yer alan Aydıntepe Yaylası'nda ilk kez düzenlenecek kış festivaliyle bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Beşir Kelleci  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Alternatif turizm arayanların rotasında bulunan Soğanlı Dağları, yaylaları, dereleri, gölleri ve dik yamaçlarıyla her mevsim farklı manzaralar sunarken, doğa sporlarına elverişli yapısıyla da dikkati çekiyor.

Aydıntepe Kaymakamlığı ve Belediyesince, özellikle yazın kamp, trekking ve tırmanış tutkunlarını ağırlayan bölgenin kışın da turizmden pay alması amacıyla, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki 2 bin 400 rakımlı yaylada 7 Şubat'ta festival düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Festival çerçevesinde kış sporlarına yönelik etkinliklerin yanı sıra yöresel sanatçıların konserleri, atlı kızak, halk oyunları gösterileri ve kar üzerinde çeşitli yarışmalar yapılacak.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de yayla yolunda ve festival alanında yer yer 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin iş makinesinin boyunu geçen karla mücadele çalışmaları ve beyaz örtü altındaki yayla ile dağlık coğrafya, dronla görüntülendi.

"Potansiyeli kışın da etkinlikler düzenleyerek canlandırmaya çalışıyoruz"

Bölgede çalışmaları takip eden Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleriyle yazın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgede özellikle 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nın, göleti ve doğal manzarasıyla en önemli uğrak noktalardan olduğunu belirten Bayram, "Bizler de buradaki potansiyeli kışın da etkinlikler düzenleyerek canlandırmaya çalışıyoruz. Yazın hem Derebaşı virajları hem yer altı şehrimiz hem de yaylalarımızla ilçemiz yoğun ilgi görmektedir. Umarız kış etkinliğimiz de güzel bir şekilde geçer." dedi.

Bayram, etkinlikle bölgenin kış turizmi potansiyelinin tanıtılmasını ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yaklaşık bir ay önce başladıkları hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz için kayma alanları oluşturduk. Atlı cirit ekipleri burada güzel bir gösteri sunacak. Çocuklarımızı ve gençlerimizi göletin etrafında kızakla gezdirecekler. Yine heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımız kar motorlarını burada deneyimleyebilecek. Kamp ateşimizi yakacağız, belediyemiz ile kaymakamlığımızın ikramları olacak. Tüm vatandaşlarımızı ailecek buraya bekliyoruz. Kaymakamlık binamızın önünden ücretsiz servislerimiz kalkacak. Bu çalışmada bizlere destek olan Sayın Valimize, kurum amirlerimize, özel idare ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Bölgede ekiplerin metrelerce karla mücadele ettiğini, yolları açtığını belirten Bayram, festival gününe kadar çalışmaların süreceğini, vatandaşların güvenli şekilde etkinliğe katılması için gerekli önlemleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

Tarihi Zil Kale geçen yıl 181 bin 446 ziyaretçi ağırladı

Tunceli'de köylüler damlarda kar atma ve "loğ" çekme mesaisinde

Turizmde geçen yıl rekor kıran Mardin, Uzak Doğu ülkelerinden turist çekmek istiyor

Turizmde geçen yıl rekor kıran Mardin, Uzak Doğu ülkelerinden turist çekmek istiyor
Türkiye'nin turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu

Türkiye'nin turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu
Süphan Dağı eteğindeki karla kaplı köylerde kış şartları yaşamı zorlaştırıyor

Süphan Dağı eteğindeki karla kaplı köylerde kış şartları yaşamı zorlaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet