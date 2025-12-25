Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,957.10
BTC/USDT
88,156.00
BIST 100
11,336.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Batman Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki ören yerinde restore edilen 10 mağara turizme açıldı.

İbrahim Toprak  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Batman Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

İlçenin Kale bölgesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, 3 yıl önce başlattıkları restorasyon projesinin tamamlandığını ve mağaraların turizme açıldığını söyledi.

Gelecek yıllarda restore edilen mağara sayısının daha da artacağını ifade eden Canalp, "Bu bir başlangıç, bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Ama bu sefer mütevazı değil, daha cesur olacağız. Çünkü aynı usul ve esasa göre yapacağız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölge için bir mağara otel projelerinin de olduğunu dile getiren Canalp, "İnşallah yakın zamanda mağara otelle ilgili olarak da yatırımcılara, buyurun yatırım yapın diyecek hale geldik. İmar planıydı, bitti. Milli Emlaktan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis konusu vardı, o da tamamlandı." diye konuştu

Açılışın ardından Canalp ve beraberindekiler mağaraları gezdi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Türk gazetecilere "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

Benzer haberler

Batman Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

Batman Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

Birleştirilmiş sınıflı köy okulundan çok sayıda doktor, avukat, öğretmen ve mühendis çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e Batman Üniversitesince fahri doktora ünvanı verildi

Türkiye'de doğal miras kabul edilen 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında

Türkiye'de doğal miras kabul edilen 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında
Ortaokul ve liseyi açık öğretimde okuyan kadın, kızından ilham alarak üniversiteli oldu

Ortaokul ve liseyi açık öğretimde okuyan kadın, kızından ilham alarak üniversiteli oldu
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor

Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet