Yaşam

Ortaokul ve liseyi açık öğretimde okuyan kadın, kızından ilham alarak üniversiteli oldu

Batman'da ortaokul ve liseyi açık öğretimde okuyan kadın, kızından ilham alarak üniversiteli oldu.

İbrahim Toprak  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Ortaokul ve liseyi açık öğretimde okuyan kadın, kızından ilham alarak üniversiteli oldu Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman'da yaşayan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Emine Saygın, ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula gönderilmediği için eğitimini sürdüremedi. 1996 yılında evlenen Saygın, eşi Savaş Saygın ve çocuklarının desteğiyle açık öğretim okullarında okuyarak ortaokul ve liseden mezun oldu.

Kızı Fatmanur, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleşince Saygın da kızından ilham alarak üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi.

Ailesinin desteğiyle sınava hazırlanan Saygın, geçen yıl Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programını kazandı.

Hayal ettiği üniversite sıralarına oturmayı başaran Saygın, mezun olduktan sonra İç Mekan ve Tasarım Programı alanında iş sahibi olmak istiyor.

"Evlendikten sonra okumaya karar verdim"

Saygın, AA muhabirine, ilkokulu okuduktan sonra ailesinin okumasına izin vermediği için eğitiminin yarım kaldığını söyledi.

Evlendikten sonra eğitimine kaldığı yerden devam ettiğini anlatan Saygın, "Evlendikten sonra okumaya karar verdim. İlkokulu okumuştum zaten. Ortaokul ve liseyi eşimin desteğiyle açık öğretimde okuyarak tamamladım." dedi.

Kızının üniversiteyi kazanmasıyla kendisinde de üniversite okuma isteği oluştuğunu ifade eden Saygın, çocukları ve eşinin desteğiyle üniversite sınavına hazırlandığını bildirdi.

"Üniversite sınavına yoğun bir şekilde hazırlandım"

Sınava hazırlık sürecinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Saygın, şunları kaydetti:

"Üniversite sınavına yoğun bir şekilde hazırlandım. Soru çözdüm, kitap okudum, videoları izledim. Çocuklarım da ders çalıştırıyorlardı. Onların çok desteğini aldım. Eşim de ders çalışırken bana çok yardımcı oldu. Kızım üniversiteyi kazandıktan sonra ben de okumaya karar verdim. Geçen yıl sınava girdim ve üniversiteyi kazandım."

Geçen yıl üniversiteye başladığı ilk gün büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını dile getiren Saygın, "Geçmişte kız çocuklarına kurulan baskı hala üzerimde olduğu için biraz tedirgindim ama hocalarımı gördükten, arkadaşlarımla tanıştıktan sonra okula alıştım. Hocalarım ve arkadaşlarım da destek oldu. İkinci sınıftayım. Çok mutluyum. Çok güzel şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

Okuduğu bölümü çok sevdiğini anlatan Saygın, mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak istediğini dile getirdi.

