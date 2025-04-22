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Kültür

Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde çocuklara özel 23 Nisan etkinliği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi.

Fatma Nur Candan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde çocuklara özel 23 Nisan etkinliği Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müzede gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara, ebru, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel Türk süsleme sanatları tanıtıldı. Çocuklar, alanında uzman gönüllü eğitmenler eşliğinde sanat dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında ayrıca, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak sağlayan yapay zeka ve kimya atölyelerinde keyifli anlar yaşandı.

Çocuklar, Mamak Belediyesi Bando Takımı eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti.

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15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, burada yaptığı konuşmada, çocukların Türkiye'nin umut ışığı olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle temelleri atılan bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Atalar, çocukların bayramını da kutladı.

Etkinliğe katılan Yücetepe İlkokulu öğrencisi Ayaz Avcı, yapay zeka atölyesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını ve çok eğlendiğini söyledi. Avcı, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinden dolayı mutlu olduğunu, tüm bayramları çok sevdiğini dile getirdi.

7 yaşındaki Melisa Ece Taş da "Burayı çok sevdik, her gün oynamak istiyoruz ama maalesef gelemiyoruz çünkü okullar var. 23 Nisan, coşku ve eğlence demek. Bugün çocukların bayramı." dedi.

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