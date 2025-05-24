Eyüpsultan'daki öğretmenlerden Gazze'ye resimli destek
Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, resimleriyle İsrail'in soykırımına dikkati çekti.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ESÖNDER Öğretmenler Komisyonu tarafından Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler ilgi gösterdi.
Etkinlik kapsamında "malzeme bizden, ilham sizden" sloganıyla hazırlanan resim boyama atölyesinde, öğretmenler Kudüs çizimleri ve boyamalar yaptı.
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Gazze'nin kalplerindeki yerini yaptıkları resimlerle ifade eden öğretmenler, sanat yoluyla bölgede yaşanan soykırım için farkındalık oluşturmayı amaçladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.