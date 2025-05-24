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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Eyüpsultan'daki öğretmenlerden Gazze'ye resimli destek

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, resimleriyle İsrail'in soykırımına dikkati çekti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Eyüpsultan'daki öğretmenlerden Gazze'ye resimli destek

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ESÖNDER Öğretmenler Komisyonu tarafından Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında "malzeme bizden, ilham sizden" sloganıyla hazırlanan resim boyama atölyesinde, öğretmenler Kudüs çizimleri ve boyamalar yaptı.

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Gazze'nin kalplerindeki yerini yaptıkları resimlerle ifade eden öğretmenler, sanat yoluyla bölgede yaşanan soykırım için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

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