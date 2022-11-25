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Kültür

Bali Adası tarihi mekanları ve turizm merkezleriyle her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

Endonezya'nın dünyaca bilinen ve en çok turist çeken adası Bali, iklimi, doğal yapısı, tapınakları, tarihi mekanları ve turizm merkezleriyle her yıl çok sayıda yerli ile yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ali Kemal Akan   | 25.11.2022
Bali Adası tarihi mekanları ve turizm merkezleriyle her yıl çok sayıda turist ağırlıyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Endonezya'daki binlerce adadan birisi olan Bali'ye, her mevsim tercih edilen turizm destinasyonlarıyla dünyanın birçok yerinden turist geliyor. Doğal film platosu görüntüsündeki ada, turistik mekanlarıyla da gözde balayı güzergahları arasında yer alıyor.

Okyanus dalgalarında sörf yapmak isteyenlerin de tercih ettiği Bali'de ayrıca doğa yürüyüşü için mekanlar, yoga ve SPA merkezleri bulunuyor.

Kültürel merkez Ubud

Adanın en fazla turist çeken yerleşim yeri Ubud, kültürel bir merkez olarak öne çıkıyor.

Küçük çiftlikleri, pirinç tarlaları ve turistik konaklama mekanlarıyla ünlü Ubud'daki önemli noktalardan birisi de Kutsal Maymun Ormanı Koruma Alanı. Orman, turizme katkısının dışında yerel halkın ruhani yaşamında da önemli bir yer tutuyor.

115 ağaç türünün bulunduğu Ubud Maymun Ormanı'nda bazı ağaçlar kutsal kabul ediliyor ve dini ritüellerde kullanılıyor.

Ormanda çok sayıda uzun kuyruklu Bali maymunu bulunuyor. Muz, papaya yaprağı, mısır, salatalık, Hindistan cevizi ve diğer yerel meyvelerle beslenen maymunlar, ormanı ziyaret edenler tarafından günlük yaşamlarında yakından gözlemlenebiliyor.

Fillerle yakın temas

Ubud'da Taro köyündeki Fil Safari Parkı ise turistlere farklı bir deneyim sunuyor. Girişimci Nigel Mason tarafından 1997'de oluşturulan özel park, Endonezya'nın Sumatra bölgesinde yaşanan kuraklık ve kaçak avlanmadan kurtarılan fillere ev sahipliği yapıyor. 6 filin dünyaya geldiği parkta şu an 31 fil bulunuyor.

Yaklaşık 4 hektarlık bir alana kurulu botanik bahçe, fillerle insanların yakın temas kurmasına olanak sağlıyor.

Eğitilen filler, ziyaretçileri çiçeklerle karşılayıp selamlıyor. Göle girerek serinleyen filler ile yeni doğanların eğlenceli anları da görülebiliyor.

Dini semboller, ritüeller

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da, nüfusun yaklaşık yüzde 2'si de Hinduizm inancını taşıyor.

Bali'de nüfusun büyük oranını ise Hindular oluşturuyor. Bu nedenle Hinduizm kültürünün dinsel ritüelleri ve sembollerine kentin her yerinde rastlanabiliyor.

Farklı şekil, ebat ve tasarımlardaki heykellerin önüne günün belirli saatlerinde, "kötü niyetli varlıkları kovmak ve hoş kokularla tanrıları onurlandırmak" isteyenler tarafından dualarla sunumlar gerçekleştiriliyor.

Bazı turistler, yöresel kıyafetler giyerek tapınaklarda meditasyon yapıyor.

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