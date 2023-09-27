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Kültür

Bakan Ersoy, Riyad'da "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansa katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansın açılış törenine iştirak etti.

Barış Gündoğan  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Bakan Ersoy, Riyad'da "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansa katıldı

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konferansın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından düzenlendiğini belirtti.

Ersoy, "Konferans kapsamında düzenlenen Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak adlı panelde turizmin kültürler ve toplumlar arası bağların güçlendirilmesindeki önemi ile yarattığı uluslararası değere ilişkin değerlendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.

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