Bakan Ersoy, Riyad'da "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansa katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansın açılış törenine iştirak etti.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konferansın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından düzenlendiğini belirtti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından düzenlenen "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansın açılış törenine katıldık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 27, 2023
Konferans kapsamında düzenlenen "Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak" adlı… pic.twitter.com/0PRriMzbHO
Ersoy, "Konferans kapsamında düzenlenen Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak adlı panelde turizmin kültürler ve toplumlar arası bağların güçlendirilmesindeki önemi ile yarattığı uluslararası değere ilişkin değerlendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.