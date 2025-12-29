Dolar
Kültür

Bakan Ersoy: 2025'te telif haklarında tarihi bir eşik aşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te telif haklarında tarihi bir eşiğin aşıldığını, Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir devam eden telif ihtilaflarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Yusuf Soykan Bal  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Bakan Ersoy: 2025'te telif haklarında tarihi bir eşik aşıldı

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2025'te telif haklarında tarihi bir eşiği aştık. Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir devam eden telif ihtilaflarını çözüme kavuşturduk. Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü ile gastronomi sektörü ve müzik meslek birlikleri arasında yeni bir dönem başlattık. Meslek birliklerinin telif gelirleri son 3 yılda 7 kat arttı. 2025 telif gelirleri 3 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

Yayıncılık ve yapım alanında üretim ivmesi güçlendi. 62 bin 62 yeni kitap, 405 milyon kitap nüshası üretildi. En çok tescil edilen alanlar, 1569 bilgisayar programı 1480 müzik albümü, 1331 ilim ve edebiyat eseri, 520 sinema filmi. Eğitimden mevzuata, üretimden korumaya kadar telif haklarında kalıcı, adil ve güçlü bir yapı oluşturmaya devam ediyoruz."

