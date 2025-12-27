Dolar
Kültür

Bakan Ersoy: Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkeolojinin altın çağını yansıtan eserler kamuoyuyla buluşturuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkeolojinin altın çağını yansıtan eserleri ilk kez kamuoyuyla buluşturduklarını, yüzlerce eserin ziyaretçilerin karşısına çıktığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Bakan Ersoy: Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkeolojinin altın çağını yansıtan eserler kamuoyuyla buluşturuldu

Ankara

Ersoy, NSosyal hesabından, Bakanlığının 2025'te kültür, sanat ve turizm alanlarına yönelik iz bırakan çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce müze ve ören yerlerinde ziyaretçi deneyimini güçlendiren, kültürel mirası görünür kılan adımlar atıldığını belirten Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında, arkeolojinin altın çağını yansıtan eserleri ilk kez kamuoyuyla buluşturduk, yüzlerce eser sergiyle ziyaretçilerin karşısına çıktı." ifadesini kullandı.

Ersoy, 2025'teki kazı çalışmalarında öne çıkan en dikkati çekici 10 buluntuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Amastris'te (Bartın) Yunan mitolojisinin ender örneklerinden, gülümseyen Medusa figürü gün yüzüne çıkarıldı. Tavşanlı Höyük'te (Kütahya) 4 bin 500 yıllık Tunç Çağı idolleri Batı Anadolu'nun erken yerleşim tarihine ışık tuttu. Efes'te (İzmir) üzerinde Mısır tanrısı Serapis kabartması bulunan pişmiş toprak tütsü kabı bulundu. Troya'da (Çanakkale) 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ve nadir bir yeşim taşı keşfedildi. Topraktepe/Eirenopolis'te (Karaman) üzerinde yazıt ve Hz. İsa tasviri bulunan 1300 yıllık ekmek, erken Hristiyanlık dönemine dair benzersiz bir buluntu sundu. Kibyra'da (Burdur) Roma İmparatoru Hadrianus'un 2,20 metrelik zırhlı mermer heykeli ortaya çıkarıldı. Datça Batığı'nda (Muğla) 17. yüzyıl Osmanlı batığında silahlar, Çin porselenleri ve günlük yaşam eşyaları bulundu. Amos'ta (Muğla) Yeni Asur Dönemi'ne ait, tanrıça İştar betimli gümüş kolye keşfedildi. Taş Tepeler'de (Şanlıurfa) Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e ait insan yüzlü dikilitaşlar, heykeller ve ritüel bulgular elde edildi. Kevenli Kalesi'nde (Van) Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp) gün yüzüne çıkarıldı."

Bakan Ersoy, kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

