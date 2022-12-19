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Kültür

Atatürk Kültür Merkezi bir yılda 1 milyonun üzerinde sanatseveri ağırladı

Türkiye'nin önde gelen sanat merkezilerinden Atatürk Kültür Merkezi (AKM), geçirdiği restorasyonun ardından kapılarını yeniden açtığı 29 Ekim 2021'den bu yana 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 19.12.2022
Atatürk Kültür Merkezi bir yılda 1 milyonun üzerinde sanatseveri ağırladı

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, operadan baleye, tiyatrodan konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine farklı buluşmalara sahne olan AKM'de yıl boyunca 1265 etkinlik gerçekleştirildi.

Gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanan AKM Türk Telekom Opera Salonu, Tiyatro Salonu, AKM Galeri, Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması yıl boyu ziyaretçi akınına uğradı.

AKM aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'na da ev sahipliği yaptı.

Geniş içerik yelpazesiyle 7'den 70'e herkese hitap eden AKM'de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.

Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu.

Akustik özelliklere sahip salonları ve yeni etkinlik alanlarıyla, yurt içi ve yurt dışından bu sahnenin bir parçası olmak isteyen sanatçı ve toplulukları ağırlayan AKM, Londra Filarmoni Orkestrası'ndan, yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti'ye, İspanyol müziğinin usta ismi Buika'dan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent'e pek çok ismi sanatseverlerle buluşturdu.

"Carmen" operası 15 yıl sonra AKM'de sahnelenirken, "Saraydan Kız Kaçırma", "Falstaff", "La Traviata" operaları ve "Don Kişot", "Kuğu Gölü" baleleri de seyircilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yerini aldı.

AKM, ayrıca başta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olmak üzere, AKM bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, çeşitli kısa film festivalleri, Boğaziçi Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Günleri, Uluslararası Distopya Film Festivali, Ödüllü Filmler Haftası, İKSV Müzik Festivali, Akbank Caz Festivali, İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali gibi birçok organizasyonun da mekanı oldu.

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