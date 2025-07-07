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Kültür

"Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri 14 Temmuz'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri 14 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
"Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri 14 Temmuz'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre konserde vatan ve barış temalı sözlü ve enstrümantal eserlere yer verilecek.

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İlke Karcılıoğlu'nun "Yitirilen Zamanın Aranışı" ve Bela Bartok'un "Rumen Halk Dansları" eserlerinin yorumlanacağı konserde ayrıca Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener ve Nevit Kodallı gibi önemli bestecilerin yapıtları da müzikseverlerle buluşacak.

Konserde İDOB solistleri İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler ve Sevim Ateş eserleri yorumlayacak.

Detaylı bilgi almak isteyenler "akmistanbul.gov.tr" adresini ziyaret edilebilir.


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