"Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri 14 Temmuz'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri 14 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
AKM'den yapılan açıklamaya göre konserde vatan ve barış temalı sözlü ve enstrümantal eserlere yer verilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlke Karcılıoğlu'nun "Yitirilen Zamanın Aranışı" ve Bela Bartok'un "Rumen Halk Dansları" eserlerinin yorumlanacağı konserde ayrıca Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener ve Nevit Kodallı gibi önemli bestecilerin yapıtları da müzikseverlerle buluşacak.
Konserde İDOB solistleri İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler ve Sevim Ateş eserleri yorumlayacak.
Detaylı bilgi almak isteyenler "akmistanbul.gov.tr" adresini ziyaret edilebilir.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.