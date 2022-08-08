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Kültür

Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor

Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açıyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 08.08.2022
Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor

Antalya

Antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran antik tiyatro, yabancı sanatçıları ağırlıyor. 4 Ağustos'ta Filarmoni Orkestrası eşliğinde Christina Ramos ve Jonathan Antoine konserinin gerçekleştiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 15 Ekim'e kadar müzik sesleri yükselecek.

Gipsy Kings, 14 Ağustos'ta, Chris De Burgh 20 Ağustos'ta, Buika 26 Ağustos'ta ve Kovacs 31 Ağustos'ta antik tiyatroda sahne alacak.

Limak Filarmoni orkestrası ile 28 Eylül'de Alessandro Safina, 29 Eylül'de ise Placido Domingo sanatseverlerle buluşacak. Christina Ramos ve Nils Wanderer 30 Eylül'de sahnede olacak.

Caz festivali kapsamında da Matt Bianco 5 Ekim'de, Jacky Terrasson 7 Ekim'de, Spryro Gyra da 9 Ekim'de müzik ziyafeti sunacak.

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