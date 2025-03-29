Arnavutluk'ta "Dünyanın En Güzel Dini Mimarisi" ödülünü alan Ballie Camisi, yeniden doğuşu simgeliyor
Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan şehrinde bulunan ve "Dünyanın En Güzel Dini Mimarisi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Ballie Camisi, yeniden doğuşun sembolü olarak nitelendiriliyor.
Elbasan
Elbasan'da Osmanlı döneminde 1608-1609'da inşa edilen ve 1967'de Arnavutluk'taki komünist rejim tarafından ülkedeki birçok ibadethaneyle birlikte yıkılan Ballie Camisi, 2022'de yeniden inşasının ardından bölge halkı tarafından "yeniden doğuşun sembolü" olarak adlandırılıyor.
Modern mimarı tasarımıyla inşa edilen cami, geçen ay mimarlık ve tasarım alanında dünyanın en büyük platformu "ArchDaily" tarafından düzenlenen uluslararası "2025 Yılının Binası" yarışmasında "Dünyanın En Güzel Dini Mimarisi" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
"Modern mimarisiyle çok dikkat çekiyor"
Cami İmamı Gızim Karaj, AA muhabirine Ballie Camisi'nin öneminden bahsetti.
Ballie'nin Elbasan'ın en eski ve en güzel camilerinden biri olduğunu vurgulayan Karaj, "Geçmişte şehrin başlıca camilerinden biriydi ancak komünist rejim döneminde yıkıldı, bu da özellikle inananlar için büyük darbe oldu." diye konuştu.
Karaj, yeni caminin, komünist rejim döneminde yıkılan eski caminin temelleri üzerine inşa edildiğini kaydetti.
"Elbette cami çok güzel ve bu sayede ödül aldı ancak asıl amacı cemaatle dolmasıdır." diyen Karaj, "Caminin esas görevi, Allah'ın adını yüceltmek ve insanlara barış, bilgi, uyum ve sevgiyi aşılamaktır." ifadesini kullandı.
Caminin modern mimarisiyle çok dikkat çektiğini vurgulayan Karaj, yerli ve yabancı turistlerin kentte en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olduğunu aktardı.
Cami küllerinden doğdu
Arnavutluk'ta 1990'ların başında komünist rejimin çöküşüyle halk, dini inançlarını özgürce yaşayabileceği bir döneme girdi.
Elbasanlılar için önemli yer tutan cami, Kuveytli bir aile tarafından 2022'de geleneksel mimariyle modern mimarinin harmanlandığı şekilde yeniden inşa edildi.
Yaklaşık 1800 metrekarelik alanda bir kubbe ve iki minaresiyle "yeniden doğuşu" simgeleyen cami, Elbasan şehrinin merkezinde yer alıyor.
Camide ibadet alanlarının yanı sıra derslikler, ofisler, konferans salonu ve bir kütüphane de bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.