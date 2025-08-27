Azerbaycan Savunma Bakanlığından AA muhabirlerine ödül
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'u "Askeri İş Birliği" rozeti ile taltif etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla bazı gazetecileri ödüllendirdi.
2. Karabağ Savaşı'nda yaptıkları haberler, dezenformasyonla mücadele ve Azerbaycan ordusunun faaliyetlerinin duyurulmasındaki katkıları nedeniyle AA muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov da ödül verilenlerin arasında yer aldı.
Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'a ödüllerini Azerbaycan Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Müşfig Memmedov takdim etti.
