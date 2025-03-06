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Kültür

Antik Side'nin restore edilen tarihi tapınağı "Athena" ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya'daki Side Antik Kenti'nde bulunan ve geçen yıl restorasyon çalışmaları tamamlanan Athena Tapınağı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Zehra Tekeci Eser  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Antik Side'nin restore edilen tarihi tapınağı "Athena" ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya

Manavgat ilçesindeki antik kentin limanın girişinde yer alan tapınağın tarihinin 2 bin yıl önceye dayandığı biliniyor.

Kentin baş tanrıçası kabul edilen Athena'ya adanan ve Apollon Tapınağı ile yan yana konumlandırılan tapınak, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerine geçmişteki ihtişamından bir kesit sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları geçen yıl tamamlanan tapınağın bazı sütunları, özgün parçaları yerlerine yerleştirilerek ayağa kaldırıldı.

Kente gelenlerin ilk görmek istediği noktalar arasında yer alan tapınak, mimari yapısı ve tarihten izler barındıran sütunlarıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

"Kentin yapılaşma tarihine ışık tutacak çok önemli veriler elde ettik"

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, antik kentin 2023'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen alanlardan biri olduğunu söyledi.

Antik kentte geçen yıl yoğun bir sezon geçirildiğini belirten Alanyalı, Athena Tapınağı'ndaki restorasyon çalışmalarının geçen kasımda tamamlandığını kaydetti.

Tapınak alanında geçmiş yıllarda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını anlatan Alanyalı, "Son yıllarda çalışmalarımız biraz durgunluk içindeydi. 2022'den itibaren Athena Tapınağı ve çevresinde öncelikle yapı araştırmalarını tamamladık ve kısmi bir anastilosis (ayağa kaldırma) çalışması gerçekleştirdik. Athena Tapınağı'nın kuzeyinde özel mülkiyetteki parsellerde yaptığımız kazılarla ise Athena ve çevresinde sadece restorasyon değil, kentin yapılaşma tarihine ışık tutacak çok önemli veriler elde ettik." dedi.

Alanyalı, restorasyonu tamamlanan tapınağın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılarak ziyaretçilerle buluşturulduğunu dile getirdi.

"Benzerleri olsa da özel bir örnek"

Tapınağın limanın hemen kıyısında konuşlandırılmış bir yapı olduğuna dikkati çeken Alanyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apollon ve Athena tapınaklarının yan yana olması, benzerleri olsa da özel bir örnek. Çünkü kentin iki önemli tanrısı, limanın yanında yan yana konuşlandırılmış. Bunlar Side'nin kendi ismiyle anılan tanrısı Apollon için ve kentin baş tanrıçası olarak kabul edilen Athena için yapılmış iki tapınak. Dolayısıyla bu iki tapınak sadece Sideliler için değil, namı, ünü kentin dışına taşmış bir kült merkezi olması bakımından çok önemli. Özellikle Athena, limandaki ticaretin garantör tanrıçası olarak tüm Antik Çağ boyunca kentte, hemen limanın kıyısında yerini almış önemli bir kült merkezidir."

Alanyalı, restorasyon öncesinde tapınağın ziyaretçiler tarafından fazla algılanamadığını, alanın sadece Apollon Tapınağı'ndan ibaret olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Apollon Tapınağı'nın arka köşesinin geçmiş yıllarda ayağa kaldırıldığını anımsatan Alanyalı, "Athena Tapınağı'nın ise ön köşesinde kısmi bir anastilosis yapıldı. Böylece tüm sütunların ayağa kaldırılması mümkün olmadığı için bir tapınağın ön tarafının, birinin arka tarafının kaldırılmasıyla alanın derinliği ve büyüklüğü gelen ziyaretçilere yansıtılmak istendi." dedi.

Feriştah Alanyalı, Athena Tapınağı'ndaki restorasyonun tamamlanmasıyla, kentin yerleşim tarihçesi, Antik Çağ'ın dini tarihi içerisindeki yerinin vurgulanarak, ziyaretçilerin algılayacağı bir hale getirildiğini söyledi.

Alanyalı, Apollon Tapınağı'nın restorasyonuna yönelik projenin hazırlandığını, bu yıl veya gelecek sene uygulamaya geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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