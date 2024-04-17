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Kültür

Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı ve seyir terası çalışmalarında sütunlu bir yapı bulundu.

Fatih Hepokur  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020'de Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkarıldı.

Eserlerin ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde sunulması amacıyla yapımına başlanan "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım işleri yapılıyor. Kulenin güney kısmındaki alanın ahşap ve cam zemin kaplamaları altyapısında yer alan taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları tamamlandı. Antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı da büyük oranda gerçekleştirildi. Kulenin kuzey tarafında da taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları ise devam ediyor. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da yürütülüyor.

Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürülen proje kapsamında tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Ayrıca kulenin güney kısmında da ortaya çıkarılan desenli taban moziklere de uzman arkeologlar tarafından konservasyon çalışması yapılıyor.

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