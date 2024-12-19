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Kültür

Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi

Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu, beyniyle ilgili hiçbir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

Ayşe Yıldız  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi

Antalya

Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan, sanatçının sağlık durumuna ilişkin video paylaştı.

Sanatçının da arka planda yer aldığı görüntüde, doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un geçen hafta sonu nabız düşüklüğü nedeniyle Muğla'da hastaneye kaldırıldığını, oradaki doktorların çok yardımcı olduğunu söyledi.

E-nabız sayesinde Ferdi Tayfur'un tüm filmlerini inceleme imkanı bulduklarını anlatan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Radyolojinin son dakika yorumlamasıyla sinüslerde hoşumuza gitmeyen görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için, devletimizden, askerimizden Allah razı olsun, askeri uçakla hastanemize getirdiler. Kulak burun boğaz hocamız tarafından müdahale edildi. Şu an hiçbir problemi kalmadı, destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok."

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.

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