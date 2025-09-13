Antalya Arkeoloji Müzesi yeni binasında iki kat büyüyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze için çalışmaların başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.
Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak.
Çalışmaların başladığı yeni projeyle sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak, depolarda bekleyen eserlerin de ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.
Ayrıca, depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması planlanıyor.
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık." ifadesini kullandı.
Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserin özel koruma altında olduğunu belirten Ersoy, "Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.