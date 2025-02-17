Ankara'da "2. Dünya Savaşı'nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi
Ankara
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın ev sahipliğindeki etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, akademisyenler ile çok sayıda dinleyici katıldı.
Etkinlik, serginin açılması ve sergideki posterlerin tanıtımıyla başladı.
Prof. Dr. Bostancı, yaptığı konuşmada, Türk-Rus ilişkilerinin tarihine ilişkin bilgi vererek, Rusya'nın çok değerli ve önemli bir komşu olduğunu belirtti.
Rusların iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bostancı, Rus tarihindeki önemli kişilerle ilgili değerlendirmeler yaptı.
Büyükelçi Yerhov da tarihin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, tarihi tecrübelerin faydasız olmayacağına dikkati çekti.
2. Dünya Savaşı konusunun önemli olduğuna dikkati çeken Yerhov, bu yıl savaşın sona erişinin 80. yılının kutlanacağını hatırlattı.
Etkinlik, Rus ve Türk uzmanların katıldığı panellerle devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.