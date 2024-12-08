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Kültür

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ilk kez ülkenin sınır ucunda

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak'ta ilk kez konser veren Ankara Devlet Opera ve Balesinin sanatçıları, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde yetenek taraması da yaptı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ilk kez ülkenin sınır ucunda

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesince düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı şef Sunay Muratov'un yönettiği Şırnak'taki Şehr-i Nuh konserinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından bas Mehmet Yılmaz, soprano Mehlika Karadeniz, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Şenol Talınlı, bariton Kamil Kaplan Şırnaklılarla buluştu.

Şef Sunay Muratov, konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Opera ve Balesi olarak festivaldeki coşkudan mutlu olduklarını söyledi. Muratov, yeniden Şırnak'a gelmek ve bir sonraki sefer klasik eserleri Şırnak'ta dinlettirmek istediklerini dile getirdi.

Opera sanatçısı Mehmet Yılmaz, "Şırnak'ta yaşayan, çalışmak için Şırnak'a gelenler Opera ve Balenin bir performansı ile karşılaştılar. Salonun coşkusu ayrı bir lezzetti. Sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha gördük. Şırnak'ta bundan sonra daha çok sanatı ve barışı göreceğiz." diye konuştu.

"Şırnaklı gençlerin sanata ilgisi bizi umutlandırdı"

Konserde dinleyicilere Ankara türküsü söyleyen mezzosoprano Ferda Yetişer, konsere gelirken bir ilgiyle karşılaşacaklarını bildiklerini ama beklediklerinin çok üstünde bir ilgi ve neşeyle karşılandıklarını söyledi. Yetişer, "Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Umarım bu devam edecek, sanatla, neşeyle coşacak Şırnak'ımız." dedi.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin de böyle bir organizasyonda yer almanın çok kıymetli olduğunu ifade etti. Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde yetenek taramasına katıldığını da belirten Bilgin, "İnsanlara dokunabilmek, gençlerle bir araya gelmek paha biçilemez. Gençlerimizin seslerine, enstrümanları icra edişlerine baktık ve Şırnaklı gençlerin sanata olan ilgisi bizi umutlandırdı. Gelecek için bayrağı devredebileceğimiz gençlerimiz olduğunu bilmek ve bunu Şırnak'ta görmek, ekstra mutlu olduk." görüşlerini paylaştı.

Bilgin, Ankara Devlet Opera ve Balesinin ilk kez Şırnak'ta konser verdiğini, sanat hayatında 20 yılı bitirdiğini ve Şırnak'ta konser vermenin kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti.

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