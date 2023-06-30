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Kültür

Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin 3 bin yıllık turistik bölgesi Frig Vadisi'nde Kurban Bayramı günlerinde yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

Arif Yavuz  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Bayram tatilini Afyonkarahisar'daki termal otellerde değerlendirenler ile çevre iller Kütahya, Eskişehir, Uşak, Isparta ve Konya'dan gelen yerli turistler, Frigya'da zaman geçirdi.

Yerli turistler, Döğer beldesi ile Ayazini köyleri arasındaki Emre Gölü'nde tekne turu yaparken 25 kilometrelik Frig Yolu'ndaki tarihi mekanlar, anıt abideler, oyma kaya mezarları ve peri bacalarını gezerek bayramın keyfini sürüyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, Frigya'ya son yıllarda yapılan yatırımların bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını söyledi.

Kurban Bayramı günlerinde Frigya'ya yoğun ilgi olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Emre Gölü'ne gelirken yolda insanların araçlarıyla girmekte zorlandıklarını gördük. Çok yoğun kalabalık söz konusu. Araç plakalarının genelde il dışından olduğunu görüyoruz. Misafirlerimiz gölde tekne turu yapıyor, tarihi mekanlarda at ve deveyle geziyor. Bayramın 3'üncü günü olmasına rağmen Emre Gölü ve beldedeki tarihi mekanlara 10 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini tahmin ediyoruz. Bayram sonrasında da yeni yatırımlarımız ve düzenlemelerimiz olacak. Turist sayısının sürekli artacağına inanıyoruz."

Demirel, Emre Gölü'ne yeni bir restoran tekne getirileceğini ve az bilinen tarihi mekanlar Asar Kale, Urumkuş ve farklı kaya mezarların tanıtımına ağırlık vereceklerini vurguladı.

"Bölgeyi tam anlamıyla keşfetmek istiyoruz"

Eskişehir'den Frigya'yı gezmeye gelen Hülya Aktaş da bölgenin tarihi yapısını çok beğendiklerini dile getirdi.

Karavanla Emre Gölü'nde kamp yapacaklarını aktaran Aktaş, "Bugün bir günlük Frigya'da konaklayacağız. Eski bir medeniyet ve yerleşim yeri burası. Lokasyondaki peribacaları ve kiliseleri göreceğiz. Bölgeyi tam anlamıyla keşfetmek istiyoruz."dedi.

İstanbul'dan gelen Ayazini köyünde bir kafede bulduğu sazın tellerine dokunan Necati Bin ise Frigya'ya ilk kez geldiğini muazzam tarihinden çok etkilendiğini ifade etti.

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