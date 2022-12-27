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Kültür

AFAD'ın "afet farkındalığı" konulu kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Turkcell işbirliğiyle düzenlenen "afet farkındalığı" konulu kısa film yarışmasında dereceye giren 6 filmin yönetmenlerine ödülleri verildi.

Ahmet Sertan Usul   | 27.12.2022
AFAD'ın "afet farkındalığı" konulu kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve AFAD'ın faaliyetlerinde yer alan gönüllülere teşekkür etti.

Yarışma ile toplumun, AFAD ve afetlerle ilgili çalışmalara yönelik düşüncelerini de görmek istediklerini vurgulayan Sezer, "Yarışmada dereceye girenlerimiz var ama bir sürü insan bu iş için kafa yordu, emek harcadı. Onlara da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki yılın daha da kapsamlı ve coşkulu şekilde güzel programlarla geçeceğine inanıyorum." dedi.

Yunus Sezer, 2023'ün afetsiz bir yıl olmasını diledi.

Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı Tümay Ünal da afet farkındalığının önemine işaret ederek, bu farkındalığı artırmak için yapılan yarışmaya katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Daha sonra kısa film yarışmasında dereceye giren 6 filmin yönetmenlerine ödülleri verildi. Emrullah Özcan'ın "Büyük Türkiye Depremi", Hikmet Kaymak'ın "Tek Tuş" ile Şahverdi Eren'in "Bilinçsizsiniz" adlı filmi mansiyon ödülüne layık görüldü.

Abdurrahim Karabulut'un "Çanta" filmi üçüncü, Eren Demir'in "Zinciri Tamamlamak" filmi ikinci, Ahmet Sami Kuriş'in "Arama Kurtarma Oyunu" filmi ise birinci seçildi.

Turkcell tarafından mansiyon ödülü alan yarışmacılara 10'ar bin lira, üçüncüye 26 bin lira, ikinciye 42 bin lira, birinciye ise 66 bin lira ödül verildi.

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