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Kültür

AA, Mısır'da 1991 yılında batan Salem Express feribotunu su altında görüntüledi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Mısır'a gitmek için yola çıkan ve Kızıldeniz'de 1991 yılında batan Salem Express feribotunun batığı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
AA, Mısır'da 1991 yılında batan Salem Express feribotunu su altında görüntüledi

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cidde'den Mısır'a gitmek için yola çıkan, 100 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki feribot, 14 Aralık 1991'de Kızıldeniz'de Safaga şehri yakınlarında battı.

Mekke'den hac ziyaretinden dönen yüzlerce hacıyı Cidde'den taşıyan gemi, yolculuğun sonuna doğru Safaga Limanı'na yaklaşırken, Hyndman Resifi olarak bilinen bir resif zincirinin güneydoğu kısmına şiddetli şekilde çarparak kaza yaptı.

Geminin batması çok hızlı şekilde gerçekleşirken, gemideki yolcu sayısına ilişkin net liste bulunamadı. Mısır makamları nihai ölü sayısını 470 olarak belirledi, 180 yolcu ve mürettebat ise hayatta kalmayı başararak kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

Mısır makamlarının cesetlerin çoğunu çıkarmasına rağmen yine de batık, bir anıt mezar olarak görülmesinden ötürü dalışa yasaklandı.

Dalış Mısırlı rehberler eşliğinde gerçekleşti

Mısır makamları tarafından daha sonraki zamanlarda dalışına izin verilen Salem Express feribotu, AA Sualtı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından yapılan dalışla görüntülendi.

Dalış, Ceylan'ın yanı sıra arkadaşları Scuba-Bay ekibi olarak Yalın Tolga Yılmaz, Murat Kulakaç, Mesut Bozkurt ve Mısırlı rehberler eşliğinde gerçekleşti.

Ekip, rehberlerin saygıdan dolayı böyle bir istekte bulunmasından ötürü yan yatmış konumda bulunan feribotun içine girmemeye özen gösterdi.

Yapılan inceleme ve gözlemlerin ardından Murat Kulakaç su altında hayatını kaybedenler için dua etti.

Batıkta, bavullar, pusetler ve kişisel eşyalar görülüyor

Mısırlıların içine girilmesini hoş karşılamamasından ötürü batık daha çok dışından görüntüleniyor.

Bacasında Salem Express ismi yazan batıkta, bavullar, bebek pusetleri ve çeşitli kişisel eşyalar görülüyor. 30 yıldan fazla süredir deniz altında olan feribotun üzeri yosunlar ve mercanlarla kaplı.

Batıkta hayatını kaybedenlere ait kemiklerin de mercanlar tarafından kaplandığı anlaşılıyor. Bavullarda ise hacıların, dönüşte yakınlarına aldığı hediyeler olduğu düşünülen birtakım eşyalar görülüyor.

Batığın içinde bir restoran ile restorana sabitlenmiş masalar yer alıyor, yanlarında ise can kurtaran filikaları, arka tarafındaki pervaneleri ise sağlam şekilde günümüze kadar ulaşmış.

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