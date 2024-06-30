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Kültür

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Kuğu Gölü Balesi ile başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Kuğu Gölü Balesi ile başladı.

Halil Fidan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Kuğu Gölü Balesi ile başladı

İzmir

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bestesi ünlü sanatçı Piyotr İlyiç Çaykovski'ye ait Kuğu Gölü balesi, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile Efes Antik Tiyatro'da sahnelendi.

Eseri, antik tiyatroyu dolduran 4 bin civarında kişi izledi.

Rus koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'un adımlarından yola çıkarak sahnelenen ve gerçek aşkın gücünü balenin zarafeti ile sahneye taşıyan eserde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğu ile Berlin Devlet Balesi başdansçıları Iana Salenko ve Marian Walter de yer aldı.

Festival 13 Temmuz'da sona erecek.

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