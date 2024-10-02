Dolar
34.22
Euro
37.83
Altın
2,654.78
ETH/USDT
2,440.30
BTC/USDT
61,381.00
BIST 100
9,061.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Kültür

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlayacak

Yarın sinemaseverlerle buluşacak "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne Filistinli 13 yönetmen konuk olacak.

Ahmet Esad Şani  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlayacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği ve Balkon Sanat'ın organizasyonuna imza attığı festival, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenleniyor.

Filistin halkının acılarını perdeye aktaran yönetmenlerden Michel Khleifi, Darin J. Sallam, Ameen Nayfeh, Mohammed Almughanni, Ahmad Saleh, Youssef Hasan, Hayat Labban, Ward Kayyal, Rami Abbas, Luay Awwad, Thekra Zohir Makalde, Saeed Moltaji ve Tariq Rimawi etkinliklere katılacak isimler arasında yer alıyor.

Filistinli yönetmenler, Grand Pera Emek Sahnesi'nde 4 Ekim'de düzenlenecek panelde, Filistin sinemasının ve Gazze'de yaşananları konuşacak.

Cannes ödüllü yönetmen Michel Khleifi, 5 Ekim'de aynı salonda festival başkanı Faysal Soysal'ın yönettiği masterclas'a konuk olacak.

Özel gösterim ve Türkiye prömiyerleri yapılacak

Festivalin özel gösterimlerinde Michel Khleifi, Farah Nabulsi, Darin J. Sallam, Nawras Abu Saleh, Annemarie Jacir, Mohammad Almoghanni, Ahmad Saleh, Ameen Nayfeh gibi usta sinemacıların yapımları izleyiciyle buluşacak.

Rashid Masharawi'nin Cannes'da bu sene protesto olarak gösterdiği, Gazze'de son bir yılda çekilen 22 kısa filmden oluşan "From Ground Zero" projesi de festivalde izlenebilecek.

TRT World ekibinden Aslıhan Eker, Jose Carlos Sauers ve Tanju Şahin imzalı, Yahudi işgalcilerin son bir yılda Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti gizli çekimler üzerinden aktaran "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin Türkiye prömiyeri festivalde yapılacak.

Farah Nabulsi'nin "Gazze Kabusu" ve "Hediye" filmlerinin Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleştirilecek.

Filistinli genç sinemacıların son bir yılda ürettiği, Gazze'de yaşananlara dikkati çeken 10'dan fazla kısa film, Türkiye prömiyerinde festival izleyicisiyle buluşacak.

Festival programı "www.dostlukfilmfestivali.com" internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Festivale bu yıl 30 ülkeden 380 film başvurdu

Filistin sinemasının kurucusu olarak kabul edilen Cannes ödüllü yönetmen ve festivalin bu yılki masterclass konuğu Michel Khleifi'nin "Üç Mücevherin Hikayesi" filmi, yarın gerçekleşecek açılış etkinliğinde, AKM Yeşilçam Sineması'nda izlenebilecek.

Bu yıl 30 ülkeden 380 filmin başvurduğu festivalin "Ana Yarışma" bölümünde Güney Kore'den İngiltere'ye, Afganistan'dan Amerika'ya, Fas'tan Rusya'ya, Irak'tan Türkiye'ye 12 ülkeden, 16 film yarışacak.

Festivalin Gazze'de yaşanan drama ışık tutan filmlere çağrıda bulunduğu "İnsani Bakış Filistin Yarışma Seçkisinde" ise Tunus'tan İran'a, Mısır'dan Kanada'ya 7 ülkeden 12 film yarışacak.

Yarışma dışı "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi"nde İran, Gürcistan, Kanada, Türkiye ve Filistin'den 13 film izlenecek.

Festivalde 56 film İstanbullularla buluşacak

Son bir yılda çekilen Gazze ve Filistin temalı yapımların da aralarında bulunduğu 56 film, AKM Yeşilçam Sineması, Grand Pera Emek Sahnesi, Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamındaki paneller, masterclass eğitimleri, özel gösterimler ve yarışma seçkisi gösterimleri Taksim bölgesinde gerçekleştirilecek.

Tarık Tufan'ın jüri başkanı olduğu festivalde yarışacak filmler Amin Nayfeh, Alma Terziç Saraçoğlu, Ali Aydın, Tuba Özden Deniz, Ahmad Saleh, Darin J. Sallam ve Emre Pekçakır tarafından değerlendirecek.

Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Bu yılki onur ödülleri Filistin'de yaşanan drama çizgileriyle dikkati çeken yazar ve çizer Hasan Aycın ile Filistinli yönetmen Michel Khleifi'ye verilecek.

Festival, 6 Ekim'deki AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak gala ile sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

Benzer haberler

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlayacak

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlayacak

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST Adana'da yerini aldı

Alireza Gurbani, İran ile Türkiye'nin kültürel yakınlığının iş birliklerini güçlendireceğini söyledi

Oyuncu Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde mahkum kadınlarla buluştu

Oyuncu Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde mahkum kadınlarla buluştu
"Hacer" filminin oyuncuları Karabük'teki çekimleri anlattı

"Hacer" filminin oyuncuları Karabük'teki çekimleri anlattı
TRT 2'de ekim ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek

TRT 2'de ekim ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet