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Kültür

5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu sonuç bildirgesi yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Alper Şaşmaz  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu sonuç bildirgesi yayımlandı

Ankara

Forum heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5'incisi, "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Issık Göl Forumu Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin desteğiyle 12 Aralık 2023 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Foruma, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan 25 akademisyen, siyasetçi ve uzman katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yürütme Kurulu Başkanlığında, "Türk Devletleri 2040 Gelecek Perspektifi" temasıyla toplanan forumun sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirge, bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kapanış programında paylaşıldı.

Forumda sunulan tebliğler, "5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Bildirileri" adıyla kitap haline getirildi.

Forum heyetince hazırlanan ve proje koordinatörü Ömer Erdoğan tarafından açıklanan bildirgede, Türk devletleri arasındaki işbirliğini sağlamak üzere özetle şu öneriler sıralandı:

"Türk devletleri arasında ticaret hacminin artırılması, dijital, yeşil ve akıllı ekonomilere ve akıllı şehirlere dönüşümü desteklenmesi, artan elektrik talebini karşılamak için sınır ötesi elektrik ara bağlantılarının kurulması, yeni ortak turizm projeleri yoluyla, antik İpek Yolu boyunca turizm hedeflerinin çeşitlendirilmesi, sağlık işbirliğinin öncelikli bir gündem maddesi olarak sürdürülmesi, sürdürülebilir tarım, kendi kendine yeterlilik ve gıda güvenliğinin sağlanması, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak araştırma ve projeleri desteklenmesi ve ortak bir Türk enformasyon ve medya alanı oluşturulması."

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