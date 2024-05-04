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Kültür

4 Mayıs Star Wars Günü'ne özel Kültür AŞ'ye bağlı müzelerde kampanya düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye bağlı müzelerde 4 Mayıs Star Wars Günü'ne özel kampanya gerçekleştirildi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
4 Mayıs Star Wars Günü'ne özel Kültür AŞ'ye bağlı müzelerde kampanya düzenlendi

İstanbul

Kampanya kapsamında Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Müzesi'ne Star Wars kostümü, aksesuarı veya tişörtüyle gelen herkese müze girişleri ücretsiz oldu.

İBB Kültür AŞ'nin tüm kampanya ve etkinliklerinden haberdar olmak için "kultur.istanbul adresi" ziyaret edilebilir.

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