"3'te 3 Bayram Özel" yarışması, 30 Mart'ta izleyiciyle buluşacak
Sunuculuğunu Pelin Çift'in üstlendiği, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "3'te 3" adlı bilgi yarışması, Ramazan Bayramı'na özel bölümüyle 30 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre yarışma, bilgi ve heyecanın buluştuğu dinamik yapısıyla bu kez bayram coşkusuyla ekranlara gelecek. Saat 20.00'de yayınlanacak özel bölümde yarışmacılar, 1,5 milyon liralık büyük ödül için mücadele edecek.
Yarışmada Prof. Dr. Tufan Gündüz, joker hakkı kapsamında yarışmacılara yardımcı olurken, sorularla ilgili bilgiler verecek. Çok yönlü sorularıyla dikkati çeken yarışmanın formatında, yarışmacıların ödül kazanabilmesi için üst üste üç soruyu doğru yanıtlamaları gerekiyor.
Her üçleme sonrasında yöneltilen "Tamam mı, devam mı?" sorusu ile yarışmacılar isterlerse doğru yanıtladıkları son sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor veya daha yüksek ödüllere ulaşmak için yollarına devam ediyor.
Ayrıca, diledikleri anda kırmızı butona basarak yarışmayı sonlandırabiliyor ve ulaştıkları son ödül tutarının yarısını alarak ayrılabiliyorlar.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.