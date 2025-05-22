Dünyanın ilk tank dizisi "Siyah Bere" tabii'de izleyiciyle buluştu
Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluştu.
İstanbul
Senaryosunu Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizide İlhan Şen ve Özge Gürel başrolleri paylaştı.
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen dizide Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 40 adet M60T tank, 2 ATAK helikopteri, bir "Sikorsky" tipi helikopter, 10 Kirpi, 2 ambulans Kirpi, zırhlı personel taşıyıcılar ile çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde ise milli tank Altay yer aldı.
Gerçek çatışma ortamını yansıtmak için oyuncu kadrosunun silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi özel eğitimler aldığı yapımda, patlama sahnesi için ise bire bir ölçülerde bir M60T tankı, sanat ve dekor ekibi tarafından üretildi.
"Dünyanın ilk tank dizisini yapıyor olmak gurur verici"
Dizinin basın gösterimi, oyuncuların ve ekibin katılımıyla Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.
Oyuncu Doğukan Polat AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizide tank sürücüsü Ersoy Alptekin karakterini oynadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bütün dizi boyunca tank kullandım. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımla uyum içerisinde çalıştık. Çok güzel imkanlarımız oldu. TSK mensuplarıyla, komutanlarımızla bütün sahneleri icra ettik. O yüzden benim için unutulmaz. Böyle güzel bir iş çıkınca daha da mutlu oldum. Aynı zamanda dünyanın ilk tank dizisini yapıyor olmak da gerçekten gurur verici. Bütün rol arkadaşlarıma, yapımcımıza ve Milli Savunma Bakanlığına çok teşekkür ederim."
"Babam asker olmamı istiyordu"
Polat, kariyerinde benzer yapımlarda rol aldığına işaret ederek, "Daha önce 'Nefes: Vatan Sağolsun' filminde mavi bereyi canlandırdım. Sonra 'Söz' dizisinde bordo bereli oldum. Buna benzer bir sürü yapım oldu ama siyah bereli tankçılarımızın, zırhlı birliklerimizin hikayesi hiç anlatılmamıştı. Şu an bu, bambaşka bir hikayeyi anlatmak benim için mutluluk kaynağı." dedi.
Babasının asker olmasını istediğini aktaran Polat, "Ben oyuncu olacağım dedim. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Hem onun istediği hem benim istediğim oldu. Tabii Türk askerini canlandırmaktan gurur duyuyorum. Bu kadar şanlı tarihe sahip olan askerimizin aslında anlatılacak, anlatılmamış bir sürü hikayesi var. Hem sevdiğim, saygı duyduğum bir durum hem de askerlik durumunu yakıştırıyorlar bana. Ben de izlediğim zaman çok mutlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TSK ve Genel Kurmay Başkanlığı diziye destek verdi
Oyunculardan Erkan Sever de dizide nişancı olarak rol aldığını söyleyerek, "İlk önce bu rol teklif edildiğinde açıkçası biraz tedirgin olmadım değil. Çünkü hem çok güzel hem de zor bir teklifti. Daha önce bir askeri canlandırmamıştım. Üstelik tankçı, nişancı çok daha zordu. Bütün bunların hepsini önceden biraz öğrenmek, tecrübe etmek gerekiyordu. Umarım başarılı olmuşuzdur ve seyircinin takdirini kazanmışızdır." ifadelerini kullandı.
Dizide yer alma serüveninin kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu paylaşan Sever, "Çok mutluluk duyuyorum bu işin içinde yer aldığım için. Dizimize Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve askerlerimizin çok desteği oldu. Onların desteği olmasaydı, bu kadar büyük bir prodüksiyona, şaşaalı bir işe, görüntülere ulaşmamız çok zor olurdu." diye konuştu.
Sever, dizide çok az görsel efekt kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tatbikata çıkan, savaşa giden tankların, askerlerin hepsi gerçekti. Çok fazla TSK personeli, askeri araçlar, tanklar, helikopterler görev aldı. Bizim işimizin başarılı olmasındaki en büyük sebeplerden biri de bu. Ben de izledikçe çok heyecanlanıyorum."
Basın gösterimine katılan dizinin oyuncularından İlhan Şen, Özge Güreli Saygın Soysal, Osman Albayrak, Kaya Akkaya, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan, Yiğit Yalkın ile senarist Barış Erdoğan ve yapımcı Seda Canpolat, Hande Canpolat ve Sadi Canpolat da diziye ilişkin değerlendirmelerini basın mensuplarıyla paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.