Kahire’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
Mısır’ın başkenti Kahire’de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.
İstanbul
Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temalı bir etkinlik düzenledi.
Büyükelçilik konutunda 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen etkinliğe, Mısırlı davetliler ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.
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Etkinlikte Ezogelin Çorba, Karnıyarık, Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav, Mantı, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Kıymalı Su Böreği, Kısır, Baklava ve Sütlaç gibi Türk mutfağının klasik yemekleri ve tatlıları sunuldu.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen yaptığı konuşmada, Türk yemeklerinin otantik haliyle Mısır’da daha fazla açılacak restoranlarda sunulmasını temenni etti.
Birçok tanınmış otelin mutfaklarında da Türk aşçıların görev yaptığını söyleyen Büyükelçi Şen, 21 Mayıs’ın Uluslararası Çay Günü olduğunu da hatırlattı.
Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen Türk çayının lezzet ve rayiha olarak özgün niteliğine dikkati çeken Şen, çayın bir sağlık kaynağı olduğu kadar, dostluk, muhabbet ve sohbet için gerekli sıcaklık ortamını da sağladığını söyledi.
Türkiye’nin kişi başına çay tüketimi bakımından dünyada ilk sırada olduğunu vurgulayan Şen, Türk çayının yalnızca tür ve lezzet olarak değil, hazırlanma, sunum ve içilme şekli bakımından diğer çay kültürlerinden ayrıldığını belirtti.
Büyükelçi Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağı yemeklerinin ve tatlılarının Mısır’da çok sevildiğini ve beğeniyle karşılandığını ifade ederek, iki ülkenin mutfakları arasında ortak tarihi bağların ve önemli benzerliklerin bulunduğunu dile getirdi.
Şen, etkinliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.
Etkinliğe Mısırlı toplumunun ileri gelenleri, işadamları, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, Mısırdaki Suriye kökenli işadamları ve diplomatlardan oluşan 70 seçkin davetli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.