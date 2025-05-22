Dolar
38.92
Euro
44.05
Altın
3,298.95
ETH/USDT
2,638.30
BTC/USDT
111,044.00
BIST 100
9,475.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kahire’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Mısır’ın başkenti Kahire’de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.

Ömer Erdem  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Kahire’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

İstanbul

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temalı bir etkinlik düzenledi.

Büyükelçilik konutunda 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen etkinliğe, Mısırlı davetliler ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikte Ezogelin Çorba, Karnıyarık, Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav, Mantı, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Kıymalı Su Böreği, Kısır, Baklava ve Sütlaç gibi Türk mutfağının klasik yemekleri ve tatlıları sunuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen yaptığı konuşmada, Türk yemeklerinin otantik haliyle Mısır’da daha fazla açılacak restoranlarda sunulmasını temenni etti.

Birçok tanınmış otelin mutfaklarında da Türk aşçıların görev yaptığını söyleyen Büyükelçi Şen, 21 Mayıs’ın Uluslararası Çay Günü olduğunu da hatırlattı.

Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen Türk çayının lezzet ve rayiha olarak özgün niteliğine dikkati çeken Şen, çayın bir sağlık kaynağı olduğu kadar, dostluk, muhabbet ve sohbet için gerekli sıcaklık ortamını da sağladığını söyledi.

Türkiye’nin kişi başına çay tüketimi bakımından dünyada ilk sırada olduğunu vurgulayan Şen, Türk çayının yalnızca tür ve lezzet olarak değil, hazırlanma, sunum ve içilme şekli bakımından diğer çay kültürlerinden ayrıldığını belirtti.

Büyükelçi Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağı yemeklerinin ve tatlılarının Mısır’da çok sevildiğini ve beğeniyle karşılandığını ifade ederek, iki ülkenin mutfakları arasında ortak tarihi bağların ve önemli benzerliklerin bulunduğunu dile getirdi.

Şen, etkinliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

Etkinliğe Mısırlı toplumunun ileri gelenleri, işadamları, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, Mısırdaki Suriye kökenli işadamları ve diplomatlardan oluşan 70 seçkin davetli katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi
Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Benzer haberler

Kahire’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Kahire’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Türkiye, yetenekli Mısırlı öğrencileri Türk üniversitelerine çekmeyi hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet