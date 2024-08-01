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Kültür

"3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 30 Eylül'de başlayacak

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 30 Eylül-4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
"3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 30 Eylül'de başlayacak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışmada, teknoloji ve sanat bir araya gelecek.

Festival kapsamında "Ulusal Senaryo Yarışması", bilim kurgu ve fantastik türündeki hikayeleri beyaz perdenin imkanlarıyla buluşturacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryolarla katılım sağlanacak yarışmaya, 15 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Sinema ile hayal gücünü buluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin, senaryo yarışmasında jüri başkanlığını yazar Barış Müstecaplıoğlu üstleniyor.

Jüride ayrıca sinema ve edebiyat eleştirmeni Sevin Okyay, senarist ve yapımcı Selim Erkul, yazar ve yapımcı Berk Çoker ile gazeteci yazar Ömür Kurt yer alıyor.

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