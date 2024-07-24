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Kültür

21. Akbank Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

21. Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart 2025'te meraklılarıyla buluşacak.

Özlem Limon  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
21. Akbank Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festivale başvuran eserler arasından jürinin değerlendirmesi sonucu Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Kısa Film" 125 bin lira, Uluslararası Yarışma'da "En İyi Uluslararası Film" 3 bin dolar, Genç Bakışlar'da "En İyi Film" 40 bin lira ve "Forum: Senaryo Yarışması"nda "En İyi Senaryo" 70 bin lirayla ödüllendirilecek.

Festivalde "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim", "Forum" ve "Genç Bakışlar" bölümlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından katılımlı atölye çalışmaları ile söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıntılı bilgiye "akbankkisafilmfestivali.com" ve "akbanksanat.com" adreslerinden erişilebilen festival kapsamındaki yarışmaya, 27 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

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