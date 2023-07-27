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Kültür

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali keman konseriyle devam etti

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Gümüşlük Festival Akademisi kapsamındaki Victor Abramian-Eshba Keman Masterclassı öğrenci konserleriyle devam etti.

Ali Ballı  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali keman konseriyle devam etti

Muğla

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) çerçevesinde Gümüşlük Mahallesi'ndeki Toprak Ev'de düzenlendi.

2023 Gümüşlük Festival Akademisi masterclasslarının bu yıl düzenlenen ikincisi, Rus ekolünden gelen keman ustası Victor Abramian-Eshba tarafından gerçekleştirildi.

Farklı okullardan, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden keman öğrencilerini Gümüşlük'te buluşturan ustalık sınıfının son gününde genç yetenekler konser verdi. Genç yeteneklerin performansı ayakta alkışlandı.

İlgiyle izlenen konserin sonunda öğrenciler sertifikalarını eğitmenleri Victor Abramian-Eshba'nın elinden aldı. Konserin gelirinin GFA öğrenci bursu fonuna aktarıldığı öğrenildi.

GFA kapsamında düzenlenen tüm masterclassların Sistem AŞ’nin eğitime verdiği destekle gerçekleştirildiği bildirildi.

Festival, 28 Ağustos'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle sürecek.

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