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Spor

3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.

Ali Rıza Akkır  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

Muğla

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 67'si başpehlivan 1013 güreşçi katıldı.

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Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Orhan Okulu'yu yenen Feyzullah Aktürk birinci oldu.

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 7 milyon 548 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli kazandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Karaca, organizasyonu gelecek yıllarda da düzenleyip geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

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