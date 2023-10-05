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Kültür

11. Uluslararası Antakya Film Festivali 13-19 Ekim'de düzenlenecek

Hatay'da bu yıl 11. kez düzenlenecek Uluslararası Antakya Film Festivali, 13-19 Ekim'de "Antakya Varsa Ben de Varım" sloganıyla yapılacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
11. Uluslararası Antakya Film Festivali 13-19 Ekim'de düzenlenecek Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Feshane Artİstanbul'da festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, festival koordinatörü Atakan Metin, oyuncu Meral Orhonsay, yazar Vadullah Taş, jüri başkanı Murat Şeker ve oyuncu İla Gürmen'in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, festival ve filmlere ilişkin ayrıntılar anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm işbirliğiyle gerçekleştirilecek festivalin, 6 Şubat depreminin yaraları sarıldığı bir dönemde yapılacağını belirten Metin, "Festivale gelmek isteyenler öncelikle alıştıkları günlük konforlarını unutmalılar. Empatiyi yerinde yapmak için çok iyi bir fırsat. Uzaktan destek, iyi niyet gösterisi hepsi makul ancak durumu yerinde görmek isteyenler, emin olun çok farklı dönecekler kendi rutinlerine." dedi.

Metin, deprem sonrası şartlarda festivali elden geldiğince profesyonel bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacaklarını belirterek, "Bu yıla özel Antakya'ya sanatla, sinemayla şifa olmaya çalışacağız. İlk defa bir festival, en konforsuz, bununla beraber en iyileştirici durumu vaadediyor." ifadesini kullandı.

Atakan Metin, festivale destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Emin Önder ile firmalara teşekkür etti.

Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu ise sanatın iyileştirici gücünü kullanarak halka rahatlama sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Tüm etkinlikleri çadır ve konteyner kamplarda yapıyoruz. Gelen katılımcıları halkla buluşturarak depremin acısını unutturmaya çalışacağız." diye konuştu.

800 film festivale başvurdu

Festivale yaklaşık 800 filmin başvurduğu ve bunlardan 91'inin ön jüriden geçtiği bilgisini veren Oflazoğlu, Hatay halkının acılarının paylaşılması için film gösterimlerinin bölgedeki konteyner kentlerde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Oflazoğlu, festivalde film gösterimi harici etkinliklerin de yapılacağını, "Zeynep Öykü Arp Konseri" ve "Uçaneller Kukla Tiyatrosu"nun seyirciyle buluşacağı bilgisini verdi.

Toplantıda ünlü isimlerin "Antakya Varsa Ben de Varım" mesajını verdiği video ve festival filmlerinden kısa görüntüler de izletildi.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek Antakya Film Festivali'nde adaylar "Uzun Metraj Film", "Belgesel Film", "Belgesel Kısa Film", "Kısa Kurmaca Film", "Öğrenci Kısa Kurmaca Film", "Animasyon Kısa Film" ve "Deneysel Kısa Film" kategorilerinde yarışacak.

Meral Orhonsot ve Vadullah Taş'a ödül verilecek

Festivalde bu yıl "Onur Ödülü" Meral Orhonsay'a, "Sinema Emek Ödülü" ise Vadullah Taş'a sunulacak.

Jüri başkanlığını Murat Şeker'in yapacağı festivalin Uzun Metraj jürileri Didem Balçın, Ceylan Özgün Özçelik, Maryna Er Gorbach, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert ve Kamran Rasoolzadeh'den oluşacak.

Kısa Metraj jürisinde ise Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim ve Fesih Alpagu yer alacak.

Belgeselde Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla ve Farhan Umedaly jürilik yaparken festivalin Yeşilçam Jürisi Mehmet Güleryüz, Burhan Gün ve Çiğdem Vitrinel olacak.

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