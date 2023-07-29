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Kültür

100 ülkenin kültür sanat elçisi Taksim Meydanı'nda bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
100 ülkenin kültür sanat elçisi Taksim Meydanı'nda bir araya geldi Fotoğraf: Zeynep Ecer/AA

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizasyon için kente gelen 100 ülkenin kültür sanat elçisi, açılışa ülkelerinin bayrakları ve geleneksel kıyafetleri ile katıldı, dans gösterileri yapıldı.

Sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği bu yılki festivale, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100 ülkeden 1580 sanatçı katılıyor. Çalıştaylar, sergi, yarışma, konser, gösteri ve birçok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak festival, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

"Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali" ödülüne değer görüldü.


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