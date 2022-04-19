Dolar
14.65
Euro
15.82
Altın
1,955.51
ETH/USDT
3,122.90
BTC/USDT
41,509.00
BIST 100
2,519.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile “Ukrayna’da Barış” temasına dikkat çekmek için özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk kalecisi ve takım kaptanı Andriy Pyatov açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak

Zorlu PSM, 30. yılını kutlayan EFG Londra Caz Festivali'ni, "London X İstanbul" başlıklı özel konser serisiyle ağırlayacak.

Fatih Türkyılmaz   | 19.04.2022
Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, Jordan Rakei 14 Mayıs'ta, Binker & Moses ile Kokoroko 28 Mayıs'ta, Nubya Garcia ile Sons of Kemet 29 Mayıs'ta, Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, ulusal ve uluslararası kültürel iş birlikleri, seçkin kurum ve sanatçılarla ortak çalışmalar, sanatseverler ve yeni sanat izleyicileri için özgür, yaratıcı, dönüştüren ve geliştiren bir sahne hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, caz festivali iş birliğinin de bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

EFG Londra Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ise festivalin ana görevlerinden birinin İngiltere'deki yetenekleri yetiştirmek ve onları sektöre kazandırmak olduğunu aktararak, 30. yılda, İngiltere’nin caz sahnesine uluslararası erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı

Benzer haberler

Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak

Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak