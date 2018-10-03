Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinde "Çınar"ın gösterimi yapıldı. Yönetmen Mustafa Karadeniz, "Çıldır Gölü'ndeki çekimlerde kamera kayıttayken üç tane kurt bizi kovaladı. Sonra drone yardımıyla kurtları aradık." dedi.

Fotoğraf: AA/Orhan Çiçek

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen "Uluslararası Antalya Film Festivali"nin yarışma filmlerinden "Çınar"ın yönetmeni Mustafa Karadeniz, çekimler sırasında sette kurtların kendilerini kovaladığını söyledi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan filmi, yönetmen Mustafa Karadeniz, yapımcılar Orhan Koçak ve Uğur Deniz Terzioğlu ile oyuncular izledi.

Yönetmen Karadeniz'in eşi Suna ve annesi Çınar'ın da izlediği filmde, izleyiciler duygulu anlar yaşadı. Gösterimin sonunda soruları yanıtlayan Mustafa Karadeniz, reklam filmi için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gittiğini, burada film çekmeye karar verdiğini söyledi.

Oyuncuların büyük bölümünü köyden seçtiklerini vurgulayan Karadeniz, "Soğuk havada kameralar dondu, özel keçelerden kılıflar yaptık. Hikayenin yüzde 70'i bana ait, yüzde 30'u da Sarıkamış'ta yaşanmış. Kardan, soğuktan dönmeyi düşündüm, sonra zor şartlarda devam ettik. Çıldır Gölün'deki çekimlerde kamera kayıttayken üç tane kurt, ekibi kovaladı. Sonra drone yardımıyla kurtları aradık." diye konuştu.

Sıfırın altında 45 derecede çekimler sırasında hastalananların olduğunu dile getiren Karadeniz, filmin çekimine köylülerin çok destek verdiğini, başrol oynayanların bile para almak istemediğini bildirdi.

Çekimlerde çok stres yaşadığını, tansiyon hastası olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"Eksi 45 derecede, kurtların kovaladığı bir atmosfer. Herkes çok emek verdi. Ticari kaygı beklemeden, bir annenin dahi derdine ışık olursam ne mutlu bana. Türkiye nüfusunun yüzde 8-10'u özel birey. Çok sayıda özel insanımız var. Los Angeles'teki organizasyonda filmimizi 300 Amerikalıya izlettik. İnsanlar Kars'a gitmek istedi."

Başrol oyuncularından 8 yaşındaki Yunus Emre Çelik de hayatında bir ilki yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Oyunculardan Sezgin Cengiz de araba kullanmasını ve ata binmesini bilmediğini, sette iki kez attan düştüğünü söyledi.

Muhabir: Ayşe Yıldız