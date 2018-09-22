Yeni medya eserleri '13. Contemporary Istanbul'da

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren "13. Contemporary Istanbul" kapsamında yeni medya alanındaki sanat eserleri izleyicilerle buluştu.

İSTANBUL

Contemporary Istanbul bünyesinde 2013 yılından beri düzenlenen ve sanatseverleri dijital eserlerle bir araya getiren "Plugin" bölümünde, bu yıl eserler "Extra/Ordinary – Olağan/Dışı" teması altında hazırlandı.

Ceren ve Irmak Arkman kardeşlerin küratörlüğünü üstlendiği sergi, yeni kuşağın sanatla buluşmasını ve koleksiyonerlerin yeni alanlara açılım sağlamasını hedefliyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ceren Arkman, dünyada ilk kez ticari bir sanat alanında deneysel olarak yeni medya eserleri sergilediklerini söyledi.

Arkman, sanat fuarlarında yeni medya eserleri sergilemenin zor olduğundan bahsederek, "Normalde her zaman gördüğümüz sanat fuarları çok aydınlık, üst üste karışık işlerin bir arada olduğu, yağlı boya ile heykel gibi her şeyin bir arada olduğu özel ayrımları olmayan bir alandır ve bu alanlarda yeni medya işleri de gözden kaçabiliyor. Çünkü çok aydınlık bir yerde bir yağlı boya tablo, yanında yeni medya eseri normalde yapması gereken etkiyi yapamıyor." dedi.

15 sanatçının eseri yer alıyor

Bu alanda 10 yılı aşkın küratörlük yaptıklarına dikkati çeken Arkman, şöyle devam etti:

"Contemporary Istanbul'la geliştirdiğimiz projede son 2 senedir, yeni medya alanını konseptli ve küratörlü özel bir sergi olarak hazırlıyoruz. Geçen yıl 'Nature-Doğa' diye dijital sanatta doğa temalı bir sergi yaptık. Bu yıl da konumuz 'Olağan Dışı'. Yeni medya sanatı hayatımıza neler getiriyordu, her zaman kafamızda olan bir konseptti."

Ceren Arkman, sergide 15 sanatçının işlerinin yer aldığını belirterek, "Çok değişik tarzlarda yazılım tabanlı işler var, 3 boyutlu baskılar. Yine bir yazılımdan çıkmış verilerle yapılan konularımız, ışık yerleştirmelerimiz, etkileşimli işlerimiz, arttırılmış gerçeklik işleri var. Video dışında ses yerleştirme işleri var. Yani yeni medyanın hemen hemen her alanında dokunmaya çalışıyoruz bu sergide." ifadelerini kullandı.

Felix Luque Sanchez, Ryoichi Kurokawa, Lia, Joanie Lemercier, Can Büyükberber, Paul Myoda, 1024, Fernando Velazquez, Ursula Berlot, Jonathan Monaghan, Nicolas Bernier, Selçuk Artut , Mary Sibande, Saint Machine, Sebastien Lacomblez, James Clar, Ali Miharbi ve Daniel Iregui gibi sanatçıların eserlerinin görülebileceği sergi, 23 Eylül'e kadar devam edecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı