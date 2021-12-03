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Kültür

Ünlü İngiliz rock grubu Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak

Ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 18 Temmuz 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Uğur Aslanhan   | 03.12.2021
Ünlü İngiliz rock grubu Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak

İstanbul


Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul'da olacak.

Bugüne kadar 7 stüdyo albüm yayınlayan ve sattıkları 13 milyonu aşkın albümle ses getiren grup, 2021'e hızlı bir başlangıç yaparak 8. stüdyo albümleri olan "Never Let Me Go"yu bitirdi.

Piyasaya 25 Mart'ta sürülecek albüm sonrası uzun bir aranın ardından turneye çıkacak grup, 18 Temmuz'da PSM Loves Summer kapsamında Turkcell Sahnesi'nde hayranları ile buluşacak.

Konserin biletleri 7 Aralık'ta passo.com.tr üzerinden satışta olacak.

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