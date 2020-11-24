Euro
9.50
Dolar
7.99
BIST 100
1,320.98
Altın
1,804.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 24.11.2020
TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi

Benzer haberler

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Haftası' 16 Kasım'da başlıyor